بهذه الطريقة يتخفى قناصة الجيش الإسرائيلي (فيديو)

نشر الناطق باسم الجيش افيخاي أدرعي، على حسابه على موقع "تويتر" مقطع مصور يكشف حيل القناصة الإسرائيليين في الاختباء، والتخفي.

ويظهر المقطع الذي لا تتجاوز مدته الـ 45 ثانية حيل الجنود في التخفي مستخدمين ملابس صنعت من مواد قريبة طبيعية تساعدهم على الاختباء.

#شاهد | يحترف محاربو #جيش_الدفاع جميع المهارات القتالية، بما فيها مهارات #التخفّي لتضليل العدو والانتصار عليه في المواجهات المستقبليّة. pic.twitter.com/8gDd3vNwZ3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2018

​وفي المقطع يختفى جنود الجيش الإسرائيلي في غابات، وبين صخور ويختبر المشاهد أن يجد الجندي.

وعرض المقطع أكثر من مشهد يكون الجندي/ القناص متخفي في زي يشبه الطبيعة التي فيها سواء بين نباتات وحشائش في غابة أو بين صخور.





وأشار المقطع إلى أن الجنود "يتخفون في الطبيعة دون أن تراهم عيون العدو، فنراقبه دون أن يرانا". بحسب المقطع.