القضاء الإيراني: سجوننا بها تسهيلات غير متوفرة في أي بلد في العالم

قال غلام حسين محسني اجئي، المتحدث باسم السلطة القضائية، في إيران إن التسهيلات التي تقدم في السجون الإيرانية غير متوفرة في أي بلد آخر في العالم.





وأكد على أنه "لا يوجد أي غموض، والآن تقدم للسجناء تسهيلات غير متوفرة في أي مكان آخر حسب علمي".





وأشار إلى حجم الإجازات التي تمنح للسجناء، وأكد على أنه "لا توجد في أنظمة السجون الأخرى".



