سيئول تبحث إمكانية رفع مؤقت لعقوباتها على السفينة الكورية الشمالية

أعلن ممثل وزارة شؤون توحيد الشطرين في كوريا الجنوبية، بايك تاي خيون، اليوم الإثنين 5 فبراير/شباط، أن كوريا الشمالية تعتزم إرسال مجموعة من الموسيقيين لدورة الألعاب الأولمبية في كوريا الجنوبية على متن السفينة " مان غيونغ بونغ"، التي يحظر عليها دخول الموانئ الكورية الجنوبية، وفقا لعقوبات أحادية الجانب ضد بيونغ يانغ.

© AP Photo/ The South Korean Unification Ministry رئيس كوريا الجنوبية يلتقي الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية

طوكيو — سبوتنيك . وأفاد ممثل الوزارة، بأن سيئول تدرس إمكانية رفع العقوبات مؤقتا عن السفينة "مانغيونغ بونغ" من أجل نجاح دورة الألعاب الأولمبية.

في سياق متصل، أعلنت رئاسية كوريا الجنوبية، أن الرئيس مون جي إن، سيجتمع مع الرئيس الشرفي لجمهورية كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي سيحضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وتبحث إمكانية إجراء مناقشة فردية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ونقلت الوكالة عن ممثل البيت الأزرق "سيتم بحث مسألة ما إذا كان كيم يونغ نام سيجتمع بشكل منفصل مع الرئيس مون جي إن".

يذكر أن وزارة إعادة التوحيد في كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده للألعاب الأولمبية الشتوية.