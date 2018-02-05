القوات الكردية تدمر دبابة تركية في عفرين (فيديو+صور)

نشرت القوات الكردية على صفحة تابعة لها على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، شريط فيديو يظهر لحظة تدمير دبابة تركية في عفرين السورية.

© Sputnik. Hikmet Durgun ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبابة تركية في عفرين إلى 5 جنود

يظهر الفيديو لحظة إطلاق صاروخ موجه و مضاد للدبابات الى الدبابة التركية ليصيبها إصابة مباشرة مما أدى لتفجيرها.

يشار الى أنه لم يتم تحديد نوع الصاروخ الذي أطلق على الدبابة، كما يمكن سماع صوت إمرأة خلال التسجيل، يحتمل أنها مجندة في القوات الكردية.

وبحسب موقع Al-Masdar اللبناني الذي نشر صورا للدبابة فإن الدبابة المدمرة من نوع ليوبارد ألمانية الصنع.

#YPJ fighters destroy Turkish army's tank with ATGM in Heftar village of Bilbil district. February 3, #Afrin. pic.twitter.com/hyHR2SZMdV — Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) ٣ فبراير، ٢٠١٨

يذكر بأن هيئة الأركان التركية كانت قد صرحت في وقت سابق عن تفجير دبابة تابعة لها خلال عملية "غصن الزيتون" مما أدى الى مصرع خمسة من جنودها.

هذا و كانت تركيا قد أعلنت في 20 كانون الثاني/يناير بدء عملية "غصن الزيتون" ضد القوات الكردية في عفرين السورية.