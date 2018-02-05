القوات الكردية تدمر دبابة تركية في عفرين (فيديو+صور)

يشار الى أنه لم يتم تحديد نوع الصاروخ الذي أطلق على الدبابة، كما يمكن سماع صوت إمرأة خلال التسجيل، يحتمل أنها مجندة في القوات الكردية.
وبحسب موقع Al-Masdar اللبناني الذي نشر صورا للدبابة فإن الدبابة المدمرة من نوع ليوبارد ألمانية الصنع.
#YPJ fighters destroy Turkish army's tank with ATGM in Heftar village of Bilbil district. February 3, #Afrin. pic.twitter.com/hyHR2SZMdV— Rojava Defense Units | YPG (@DefenseUnits) ٣ فبراير، ٢٠١٨
يذكر بأن هيئة الأركان التركية كانت قد صرحت في وقت سابق عن تفجير دبابة تابعة لها خلال عملية "غصن الزيتون" مما أدى الى مصرع خمسة من جنودها.
هذا و كانت تركيا قد أعلنت في 20 كانون الثاني/يناير بدء عملية "غصن الزيتون" ضد القوات الكردية في عفرين السورية.
Pro-Turkish Twitterspere disturbed after photos of the tanks were leaked on social media. YPG/J’s own recording showed both tanks hit + another vehicle close to a border post.— A Dunon (@4rj1n) ٣ فبراير، ٢٠١٨
So today Turkey were forced to admit loss of another 8 Turkish soldiers during the invasion of Afrin. pic.twitter.com/RKGoOMTjf0
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