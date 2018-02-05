إحباط محاولة هجوم على السفارة الروسية في كابول

أبلغ مصدر لـ"سبوتنيك" في أفغانستان، بأنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابي على السفارة الروسية في كابول.

© Sputnik. J. Kargyar كابول تشهد مظاهرات ضد السلطات الباكستانية

كابول — سبوتنيك . وتم العثور بالقرب من مبنى البعثة الدبلوماسية الروسية على سيارة مازدا، ووفقا للبيانات الأولية، فإن السيارة تحتوي على 1000 كيلوغرام من متفجرات "تي إن تي".

وفي الوقت نفسه، هناك تقارير تفيد بأن هناك هجوم قد حصل باستخدام السيارة المفخخة بالقرب من السفارة. ولا يوجد تأكيد رسمي على المعلومات المتعلقة بمحاولة الهجوم بعد.