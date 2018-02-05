إطلاق نار قرب مقر الرئاسة الإيرانية

شهد محيط مقر الرئاسة الإيرانية، في العاصمة طهران، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، إطلاق نار إثر محاولة شخص يحمل ساطورا حاول عبور الحاجز الأمني بالقرب من الرئاسة.

© AFP 2018/ ATTA KENARE الحرس الثوري الإيراني يقتل 5 مسلحين من داعش

وقال نائب محافظ طهران محسن حمداني، لوكالة فارس الإيرانية للأنباء ، إن قوات الأمن أطلقت النار على رجل واعتقلته بعد محاولته التسلل لمكتب الرئيس.

وتابع حمداني: "اضطر رجال الأمن إلى إطلاق النار على الشخص الذي أصيب في الحادث. وأضاف: "نحاول معرفة هويته ودوافعه".

وكانت إيران شهدت هجمات إرهابية على مبنى البرلمان، في يونيو/ حزيران الماضي، أسفرت عن سقوط 13 قتيلا و43 جريحا، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.