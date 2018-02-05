محكمة عراقية تمنح الزوجة حق طلب التفريق من زوجها إذا انتمى للتنظيمات "الإرهابية"

قررت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الاثنين، قبول طعن عراقية قدمت طلبا للتفريق بينها وبين زوجها الذي ثبت انتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي.