تحطم مروحية عسكرية يابانية في منطقة سكنية

كشفت وسائل إعلام يابانية أن مروحية تابعة لقوات الدفاع الذاتي تحطمت في منطقة سكنية جنوب غربي اليابان، بعد ظهر اليوم الاثنين 5 فبراير / شباط.

© REUTERS/ Kyodo اليابان تصنع معجزة جديدة بإطلاق أصغر صاروخ إلى الفضاء

القاهرة — سبوتنيك . ذكرت وسائل إعلام يابانية أن تحطم المروحية أدى إلى اندلاع حريق في منزل، ويعتقد أن طاقمها المكون من فردين قد قتلا.

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مسؤولين محليين قولهم: "تحطمت مروحية هجومية من طراز (إيه إتش — 64) تابعة لمعسكر "ميتابارو" التابع لقوات الدفاع الذاتي في مدينة كانزاكي بمحافظة ساغا بعد ظهر اليوم"، مشيرة إلى أن الحادث وقع بالقرب من روضة أطفال، ولكن التلاميذ لم يصابوا بأذى".



