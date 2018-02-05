أردوغان يبحث قضية القدس مع البابا فرنسيس

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قضية القدس، وتبعات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان يكشف المحاور التي يتحدث عنها مع بابا الفاتيكان

وذكرت وكالة "رويترز" أن أردوغان و البابا فرانيسس أبديا قلقهما من هذه الخطوة التي يرى كثيرون من حلفاء واشنطن أنها تحكم على جهود السلام في الشرق الأوسط بالفشل"، مشيرة إلى أن الفاتيكان يؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحديد الوضع النهائي للقدس في إطار عملية السلام.

وبينما يطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، أعلنت إسرائيل المدينة بالكامل عاصمة أبدية لها.

وتعد زيارة أردوغان أول زيارة يقوم بها رئيس تركي منذ 59 عاما، وفقا لـ"رويترز"، التي أشارت إلى وجود خلاف سابق بين الرئيس التركي والبابا فرنسيس عندما وصف الأخير مقتل 1.5 مليون شخص من الأرمن عام 1915 بأنها "إبادة جماعية"، وهي الاتهامات التي تنفيها تركيا.

وبدأ أردوغان زيارته، أمس الأحد 4 فبراير / شباط، أكد فيها أنه سيبحث أزمات فلسطين والقدس وسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب ومشاكل اللاجئين ومعاداة الإسلام المتصاعدة بالغرب، مع البابا فرنسيس.