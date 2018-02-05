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15:42 05 فبراير/ شباط 2018
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    وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون -

    دمشق تستضيف اجتماعا بين ممثلي الجماعات الدينية الروسية والسورية (صور)

    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    العالم
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    بدأ عمل وفد مجلس التعاون مع الجمعيات الدينية، في 3 فبراير / شباط 2018، بتقديم المساعدة إلى الشعب السوري في زيارة إلى سوريا ولبنان. وستستمر الرحلة حتى 9 شباط / فبراير وستشمل الزيارة دمشق ووادي البقاع في لبنان وبيروت.

    الرئيس السوري بشار الأسد
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    الأسد: الكنيسة ساهمت في تكريس وتعزيز الوحدة الوطنية
    ويعقد أعضاء الفريق العامل سلسلة من الإجراءات لتوزيع المعونة الإنسانية والاجتماعات مع ممثلي الطوائف الدينية المحلية والأشخاص المتضررين من النزاع المسلح واللاجئين وقادة الدول في كلا البلدين.

    وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة السورية يزور سوريا وفد كبير من ممثلي الأديان المختلفة في روسيا كجزء من مشروع إنساني ضخم.

    وفور وصول الوفد إلى دمشق، مساء يوم 3 فبراير/شباط، تم اللقاء مع ممثلي الطوائف الدينية السورية. وعلى الجانب السوري حضر الاجتماع، المدير العام للأوقاف في دمشق، الشيخ أحمد قباني، ورئيس الجمعية الخيرية للكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية، والأرشمندريت ألكسيس (شحادة)، ورئيس أبرشية دمشق للكنيسة الأرمنية الرسولية، والمطران أرماش نالبانديان، وممثلين عن السريان اليعاقبة، الموارنة، والروم الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك والكنائس السريانية الكاثوليكية والزعماء الدينيين من السنة والشيعة، والإسماعيلية، والعلويين والدروز في سوريا.

    ورحب ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية الروسية ستيفان بالجانب السوري، قائلا: "إن الشعب الروسي يعبر عن تضامنه ويقدم مساعدته عن طريق المال الذي جمعه المؤمنون الروس. وقال ستيفان، الذي شارك في مؤتمر "سوتشي" بصفة مراقب من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، أن الأخوة بين الشعب الروسي والسوري، التي صمدت لقرون عديدة والتي عبرت عن نفسها خلال الحرب المشتركة ضد الإرهاب، يجب أن توجه الآن إلى الأعمال الخيرية والجهود المشتركة لاستعادة الحياة السلمية في سوريا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط.

    وأشار مفتي روسيا كرغانوف، في كلمته أن آلام وأفراح شعوبنا واحدة، ويجب علينا أن نستجيب لها من خلال إجراءات ملموسة.

    واستغرق الاجتماع حوالي ثلاث ساعات وانتهى بعشاء مشترك الذي قدم من قبل وزارة شؤون الأوقاف السورية.

    وعمل الوفد بمشاركة قادة الطوائف الدينية المحلية، يوم الأحد 4 فبراير/شباط، على توزيع المساعدات الإنسانية للسكان السوريين المتضررين.

     

    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - (يمين الصورة) مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون - (يسار الصورة) إمام منطقة تيومين الروسية إلدار زيغانشين
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - (يمين الصورة) مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون - (يسار الصورة) إمام منطقة تيومين الروسية إلدار زيغانشين
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون -
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون -
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - (الثاني من اليسار رئيس الوفد الروسي بطريرك ستيفان إيغومنوف)
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - (الثاني من اليسار رئيس الوفد الروسي بطريرك ستيفان إيغومنوف)
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    • وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية
      © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    1 / 13
    © Sputnik. Mikhail Voskresenskiy
    وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية

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    الكلمات الدلالية:
    العلويون, جماعات دينية, مشروع إنساني, السنة, المساعدات, المال, اجتماع, الشيعة, سوريا, روسيا, الكنيسة الأرثوذكسية الروسية, مفتي روسيا, دمشق
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