فنلندا: خبيرة في الشؤون الروسية تفوز برئاسة البرلمان

فازت وزيرة الداخلية السابقة، باولا ريسيكو، برئاسة البرلمان الفنلندي، بعدما حصلت على أغلبية ساحقة من أصوات النواب.

موسكو — سبوتنيك . وتم إعلان فوز ريسيكو، اليوم الاثنين 5 فبراير / شباط، خلال جلسة علنية للبرلمان.

بالإضافة إلى ريسيكو، شارك في الانتخابات مرشحون آخرون هم آن ماري فيرولاينين، عن "حزب التحالف"، وإلكا كانيرفا، عن "الائتلاف الوطني"، وأرتو ساتونين، عن حزب المحافظين.

يذكر أنه وفقا للقانون الفنلندي يعود الحق بتعيين رئيس البرلمان إلى الحزب الذي احتل المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، لكن بعد الانشقاق الذي حصل في حزب "الفنلنديون الحقيقيون" في خريف هذا العام، انتقل هذا الحق إلى حزب "التحالف الوطني"، الذي تنتمي إليه ريسيكو.

ومن المقرر أن يتم اعتماد تعيين ريسيكو، في منصبها الجديد، غدا الثلاثاء.

وتعد الرئيسية الجديدة لبرلمان فنلندا، شخصية سياسية مخضرمة وهي تبلغ من العمر 57 عاما، وشغلت قبل ذلك منصب وزيرة الصحة والتأمين الاجتماعي في حكومة "كاتاينين" في الفترة من 2011 إلى 2014، كما ترأست منصب وزيرة الداخلية في حكومة "سيبيل" في الفترة 2016-2018، وتعتبر خبيرة في الشؤون الروسية.



