موغيريني: جورجيا يمكنها الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في مواصلة الإصلاحات

أعلنت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، أن جورجيا يمكنها الاعتماد على الاتحاد الأوروبي في مواصلة الإصلاحات.

© Sputnik. Alexey Vitvitsky الاتحاد الأوروبي يتجه لضم دول جديدة من أجل مواجهة روسيا

بروكسل — سبوتنيك . وقالت موغيريني: "ننظر اليوم إلى التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ اتفاقنا بشأن الشراكة والعديد من التحديات الأخرى".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الجورجي كفيريكاشفيلي، اليوم الإثنين، على هامش اجتماع مجلس رابطة جورجيا والاتحاد الأوروبي.

ووجهت موغيريني حديثها إلى رئيس الوزراء الجورجي: "رأينا عزمكم على العمل على الإصلاحات في بلدكم، ويجب الآن تنفيذ بصورة تامة، ويمكنك الاعتماد على دعمنا الكامل في هذا الصدد".

وتعد عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، من أهم أولويات السياسة الخارجية للسلطات الجورجية. وكانت جورجيا قد وقعت من قبل على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودخلت منطقة التجارة الحرة.

وفى أواخر مارس/ آذار الماضي، حصلت البلاد على نظام بدون تأشيرة مع دول منطقة الشنغن. حيث يشترط هذا الأمر إجراء إصلاحات في جورجيا.

وحضر رئيس الوزراء الجورجي، اجتماعا لمجلس رابطة جورجيا والاتحاد الأوروبي، في بروكسل.