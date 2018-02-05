ترامب يتهم كبير الديمقراطيين في إحدى لجان الكونغرس بتسريب معلومات

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب بتسريب معلومات "سرية".

© AP Photo/ Evan Vucci بالفيديو... ترامب يتذكر إعلانا قديما قامت زوجته بتصويره

وتجري تلك اللجنة أحد التحقيقات المتعددة في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وكرر ترامب مرارا نفيه لوجود أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" "آدم يترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات سرية بشكل غير قانوني. يجب إيقافه".

Little Adam Schiff, who is desperate to run for higher office, is one of the biggest liars and leakers in Washington, right up there with Comey, Warner, Brennan and Clapper! Adam leaves closed committee hearings to illegally leak confidential information. Must be stopped! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

ونشرت لجنة المخابرات في مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، مذكرة تزعم أن مكتب التحقيقات الاتحادي "إف.بي.آي" ووزارة العدل متحيزان ضد ترامب في أجزاء من التحقيقات.

ويقول ترامب، إن تلك المذكرة تبرئ ساحته فيما يقول منتقدوها إنها تجاهلت معلومات حيوية.

وقلل بعض المشرعين الجمهوريين من أهمية المذكرة وقالوا إن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر يجب أن يستمر.