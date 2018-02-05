مستوطنون يهاجمون سيارات فلسطينية بالحجارة شمالي الضفة الغربية

هاجم مستوطنون إسرائيليون سيارات فلسطينية في جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ردا على عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل مستوطن واحد.

© AP Photo/ Majdi Mohammed الجيش الإسرائيلي يؤكد فرار منفذ عملية الطعن في مستوطنة آرئيل

رام الله — سبوتنيك . أكد شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن "مستوطنين هاجموا سيارات فلسطينيين، مرت على طريق ايتسهار، جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، ورشقوها بالحجارة".

وأضاف الشاهد أن "الجيش الإسرائيلي تدخل وأغلق الطريق أمام حركة المركبات الفلسطينية".

من جهته قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن منفذ عملية الطعن، التي أسفرت عن مقتل شخص في مستوطنة أرئيل شمالي الضفة الغربية، لاذ بالفرار.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد توفي المستوطن الإسرائيلي متأثر بجراحه التي أصيب بها في عملية الطعن، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.

وقال أدرعي، في بيان، إن "إرهابيا" جاء إلى محطة التنزه عند مدخل أرئيل، وطعن مدنيا، موضحا أن ضابطا من الجيش الإسرائيلي لاحق الإرهابي إلا أن الأخير لاذ بالهرب.