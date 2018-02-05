الناتو: روسيا ليست تهديدا مباشرا لكنها تزداد ثقة وقد تنشأ أوضاع يجب الاستعداد لها

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الإثنين، أن الناتو لا يرى في الوقت الحالي، تهديدا مباشرا له قادم من روسيا.

موسكو — سبوتنيك . قال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر الأمن في المجلس النرويجي الأطلسي: "نحن لا نرى في الوقت الحالي من طرف روسيا أي تهديد مباشر له قيمة".

وأضاف بأن

روسيا تزداد ثقة بنفسها وقد تشكل خطرا. في المستقبل قد تنشأ أوضاع مختلفة، يجب على الحلف أن يحللها ويستعد لها.

هذا وساءت العلاقات بين روسيا وحلف الناتو، في آذار/ مارس عام 2014 ، فيما أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن وجود قوات الناتو على حدود روسيا قد ازداد حجما بمقدار 3 مرات خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وعلى حدود روسيا الغربية بمقدار 8 مرات.

يذكر أن طموحات حلف الناتو في التوسع شرقا تعتبر من أهم القضايا الشائكة في العلاقات بين روسيا والغرب، حيث ترى موسكو في ذلك تهديدا لأمنها، وتؤكد أن هذه الطموحات تتنافى مع الوثائق الأساسية التي تقوم عليها العلاقات بينها وبين الحلف.