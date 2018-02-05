وزارة السياحة الإسرائيلية تقدم منحا بقيمة 52 مليون دولار

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية أن المركز الاستثماري التابع للوزارة اعتمد منح رجال الأعمال مبلغ 52.7 مليون دولار، وذلك من أجل زيادة عدد غرف الفنادق في إسرائيل 2.57 ألف غرفة في الأعوام المقبلة.

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موسكو — سبوتنيك . جاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة، اليوم الإثنين: "وزارة السياحة الإسرائيلية اعتمدت منحا لتوسيع وصيانة 35 فندقا في كافة أنحاء البلاد، وبهذا الشكل، من المنتظر أن تمنح المنحة الكبرى أكثر من 10 ملايين دولار لبناء فندق متوسط التكلفة في القدس ، سيتألف من 248 غرفة".

ووفقا للوزارة، تم تقديم منح لتنفيذ 5 مشاريع في القدس، ستزيد عدد الغرف إلى 482 غرفة.

يذكر أنه وفقا لسياسة وزير السياحة ياريف ليفين، يستمر في إسرائيل التحضير لنمو السياحة في الأعوام المقبلة. واعتمد المركز الاستثماري لوزارة السياحة الإسرائيلية منحا لرجال الأعمال بقيمة أكثر من 52.7 مليون دولار وفقا لقانون تشجيع الاستثمار المعتمد في عام 2017.