مندوبة أمريكا في مجلس الأمن تتهم روسيا بإعاقة جهود الحد من استخدام "الكيميائي" في سوريا

اتهمت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا بعرقلة المساعي الدولية للحد من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

© Sputnik. Pavel Lisitsin دبلوماسي سوري سابق: ملف السلاح الكيميائي في سوريا وسيلة لابتزاز روسيا

القاهرة — سبوتنيك . قالت هايلي في جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، "روسيا ترجعنا للخانة صفر في جهودنا للحد من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا".

وتابعت هايلي،

"لا يمكننا أن نأمل بوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية طالما ظل مستخدموها يفلتون من العقاب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الأحد، إن بلاده تتحرى صحة المعلومات بشأن استخدام الحكومة السورية لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق.

وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي في الأرجنتين "تقلقنا التقارير عن استخدام غاز الكلور في القصف بسوريا".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، "تتحقق حاليا من معلومات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد نفت السبت الماضي 3 فبراير/ شباط ، الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة، مؤكدة أنها محض خيال.