غرفة التجارة الروسية: نتطلع لمنتدى رجال الأعمال السوري - الروسي المرتقب كحدث هام

أعلنت غرفة التجارة والصناعة الروسية، اليوم الإثنين، أن موسكو ستشهد في 26 شباط/ فبراير الحالي، منتدى رجال الأعمال الروسي – السوري، بعنوان "تعاون روسي – سوري في مجال الأعمال، فرص وآفاق" بمشاركة روسية وسورية واسعة من مختلف مجالات الاقتصاد، مضيفة بأن المنتدى سيكون "حدثا هاما".

© AFP 2018/ Fabrice Coffrini نائب وزير الخارجية الروسية: حجم التجارة مع جورجيا ارتفع في 2017

موسكو — سبوتنيك. أفاد المكتب الصحفي لغرفة التجارة والصناعة الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم: "نحن ننتظر مشاركة واسعة من كلا الطرفين، وسيكون حدثاً هاما جدا، وتم اعتماد عدد كبير من المشاركين فيه".

ولفت المكتب الصحفي أيضا، إلى أنه سيمثل الجانب السوري في المنتدى ممثلو "قطاع الزراعة وصناعة الغذاء، وقطاع التصنيع والتجارة والقطاع المصرفي وقطاع الطاقة وحتى السياحة وغيرها من القطاعات".

في حين سيكون قطاع الطاقة والنقل والزراعة من أهم القطاعات الرئيسية من الجانب الروسي المتمثلة في المنتدى، بالإضافة إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع البناء والقطاع المصرفي وغيره.

ويهدف المنتدى لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي والتجاري ومناقشة فرص الاستثمار في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث فرص إعادة الإعمار في سوريا.

وينظم المنتدى كل من غرفة التجارة والصناعة الروسية بالتعاون مع مجلس الأعمال الروسي — السوري.

كما أبلغ مجلس الأعمال الروسي العربي، أنه من المنتظر مشاركة نحو 120 رجل أعمال من أوساط الأعمال السورية، يمثلون قطاعات مختلفة.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 المنصرم 338.828 مليون دولار، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 143% عما كان عليه الحال في الفترة ذاتها من عام 2016 الماضي.