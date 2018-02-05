ألمانيا تدفع تعويضا لليهود الجزائريين الذين عانوا من النازية

قررت السلطات الألمانية دفع تعويض لمرة واحدة للمواطنين الجزائريين-اليهود الذين عاشوا في الجزائر في الفترة من 1 تموز/ يوليو 1940 حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942 وتعرضوا للاضطهاد من قبل النازيين.

موسكو — سبوتنيك. قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية لوكالة "سبوتنيك": "يمكن تقديم منحة لمرة واحدة من صندوق "هاردشيب فوند" لليهود الذين عانوا من الاضطهاد النازي، من الذين تواجدوا في الجزائر في الفترة من 1 تموز/ يوليو 1940 حتى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1942. وهذا الشيء تم تنسيقه بين وزارة المالية الاتحادية ومؤتمر المطالبات اليهودية".

يشار إلى أن السلطات الألمانية ستدفع مبلغاً مقطوعاً كمنحة مرة واحدة للشخص الواحد قدرها 2556 يورو، تشمل 30 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.