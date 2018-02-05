وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: ضرب كوريا الشمالية قد يؤدي لاندلاع حرب نووية جديدة

قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، وليم بيري، إن احتمال شن ضربة استباقية على كوريا الشمالية يشكل تهديدا كبيرا لأنها قد تؤدي إلى اندلاع حرب نووية جديدة.

موسكو — سبوتنيك . وأضاف بيري من موسكو، اليوم الإثنين: "هذا النهج في حل القضايا مع كوريا الشمالية غير مقبول".

وتابع: "نعم لديهم الآن أكثر من مائة صاروخ برؤوس نووية، وفي المستقبل القريب قد تظهر صواريخ عابرة للقارات، لكني أعتقد أنها لن تبدأ باستخدام الأسلحة النووية ولن تقدم على عمل انتحاري، على عكس تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي".

وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: "أرى أن الكوريين الشماليين يريدون البقاء على قيد الحياة"، مضيفا: "بيونغ يانغ لن تضرب واشنطن أو طوكيو".

وتأزم الوضع في شبه الجزيرة الكورية بشكل حاد في عام 2017 بعد أن قامت كوريا الشمالية بتنفيذ عدد من التجارب الصاروخية والنووية.

وقرر مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي، فرض عقوبات دولية جديدة على كوريا الشمالية.

ويفرض القرار قيودا من ضمنها قيام جميع دول العالم بترحيل العمالة الكورية الشمالية الوافدة إليها فورا وقبل نهاية عام 2019، كما تم فرض قيود قاسية على إمدادات الوقود ومجموعة متنوعة من السلع الأخرى.