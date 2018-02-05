ترامب: الضرائب انخفضت وأمريكا عادت سوقا مفتوحة للعمل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إنه يشكر القرار التاريخي الذي وقعه في صورة قانون الضرائب.

وأضاف الرئيس الأمريكي في تغريدة له أن الضرائب تتجه للانخفاض، وأمريكا أصبحت مفتوحة للعمل مرة أخرى.

Thanks to the historic TAX CUTS that I signed into law, your paychecks are going way UP, your taxes are going way DOWN, and America is once again OPEN FOR BUSINESS! pic.twitter.com/GISFbDDGXX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2018

​وتبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبيته الجمهورية تعديلات في قانون الضرائب، وهو ما اعتبر انتصار للرئيس ترامب.

وخفضت الضرائب بموجب هذا القانون الذي صوت له الجمهوريون بينما عارضه الديمقراطيون.

وتطبق التعديلات الضريبية هذا العام على الأفراد والشركات.

ويخفض القانون الضرائب الفيدرالية، ما يجعل الخزينة العامة للولايات المتحدة الأمريكية تتحمل 1500 مليار دولار في العقد المقبل.