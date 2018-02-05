الأحزاب الألمانية تمهل نفسها فرصة أخيرة من أجل تشكيل ائتلاف

وأوضحت المصادر أن المحادثات، التي كان من المتوقع في بادئ الأمر أن تختتم أمس الأحد، ستستمر غدا في مقر المحافظين بزعامة ميركل في برلين.

ويسابق المعسكران الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد الائتلاف الذي يحكم البلاد منذ 2013 وإنهاء شهور من عدم اليقين، كما عبر الجانبان عن ثقتهما في إمكانية التوصل لاتفاق.

وقالت أندريا ناليس من الحزب الديمقراطي الاشتراكي لدى وصولها إلى المفاوضات التي جرت اليوم في مقر حزبها "ستحقق المرجو منها".

كما عبر جيرد مولر العضو البارز في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي عن تفاؤله في المساء. وقال "أعتقد جازما أن هذا سيحدث الآن".