شرطة المالديف تعتقل رئيس المحكمة العليا

اعتقلت الشرطة في جزر المالديف، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد وقاضيا آخر بالمحكمة العليا، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عبد الله يمين حالة الطوارئ لمدة 15 يوما في تصعيد لمعركة قضائية مع المحكمة العليا للأرخبيل.

© Sputnik. Alexey Jidakov الصين تنصح مواطنيها بعدم زيارة جزر المالديف لحين استقرار الأوضاع

ونقلت رويترز عن الشرطة ما ذكرته في رسالة على تويتر بأنها ألقت القبض على رئيس المحكمة العليا وعلى القاضي علي حميد بالمحكمة العليا "فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية"، فيما لم تذكر الشرطة أي تفاصيل عن المزاعم أو التهم الموجهة ضد القاضيين.

وكان يمين قد تحدى في وقت سابق حكما من المحكمة العليا بالإفراج عن تسعة زعماء معارضين مسجونين.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، قد نصحت السائحين من مواطنيها بعدم زيارة جزر المالديف لحين استقرار الوضع هناك، فيما يهدد نزاع دائر بين المحكمة العليا ورئيس البلاد بإثارة أزمة دستورية.

وقال النائب العام في المالديف، إن الحكومة ستقاوم أي محاولة من المحكمة العليا لمساءلة الرئيس عبد الله يمين بسبب عدم إذعانه لحكم صدر عنها الأسبوع الماضي بالإفراج عن زعماء للمعارضة، وفقا لـ"رويترز".