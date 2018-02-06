مورغولوف: روسيا واليابان بحاجة إلى مخططات تعاون اقتصادية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف فى طوكيو، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، أن روسيا تسعى جاهدة إلى وضع مخططات تعاون اقتصادية ذات منفعة متبادلة مع اليابان، الأمر الذي من شأنه ان يسهم في تعزيز الثقة بين البلدين.

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طوكيو — سبوتنيك . وقال مورغولوف خلال الجولة الثالثة من المحادثات حول الأنشطة الاقتصادية المشتركة فى منطقة الكوريل الجنوبية:

هدفنا الوصول إلى خطط عمل ذات منفعة متبادلة تكون في صالح المصالح الاقتصادية لشركات البلدين، فضلا عن تشجيع التعاون بين المناطق المجاورة ساخالين وهوكايدو وبطبيعة الحال، هذا من شأنه أن يسهم إسهاما حقيقيا في تعزيز الثقة بين البلدين.

يذكر أن الاتفاق على مناقشة إمكانية النشاط الاقتصادي المشترك في 4 من جزر كوريل، تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى اليابان في منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي.

هذا وأعرب شينزو ابي، في وقت سابق، عن رغبته بزيارة روسيا في أقرب وقت ممكن، من أجل مناقشة قضايا إبرام اتفاق السلام بين الدولتين.

والجدير بالذكر أن العلاقات بين روسيا اليابان، تتطور بشكل ملحوظ، رغم قضية الجزر التي تعكر صفو هذه العلاقات، حيث تدعي طوكيو ملكيتها لجزر الكوريل الجنوبية الأربع، وهي جزر إيتوروب، كوناشير، شيكوتان وهابوماي، وذلك وفق اتفاق التجارة الثنائية المبرم بشأن الحدود عام 1855.

وجعلت طوكيو من عودة الجزر الأربعة، أحد شروط معاهدة السلام مع روسيا، والتي لم توقع منذ الحرب العالمية الثانية، لكن موقف موسكو يتمثل بأن جزر كوريل الجنوبية، أصبحت في حقيقة الأمر جزءا من الاتحاد السوفياتي السابق، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن مواثيق القانون الدولي، بحيث لا يمكن لأحد التشكيك في صحتها نهائيا.