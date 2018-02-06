مجلس النواب الأمريكي يوافق على نشر "مذكرة الديمقراطيين"

وافقت لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الاثنين 5 فبراير/شباط، على نشر رد الديمقراطيين على مذكرة كتبها جمهوريون باللجنة تتهم مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل بالتحامل على الرئيس دونالد ترامب في التحقيقات المتعلقة بالتدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأمريكية.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS أطفال أمريكيون يقلدون الرئيس ترامب

وصرح النائب آدم شيف أكبر عضو ديمقراطي باللجنة للصحفيين إن الوثيقة ستحال الآن إلى البيت الأبيض وإنه سيكون من "الصعب للغاية" لإدارة الرئيس ترامب أن تعرقل نشرها.

في سياق متصل، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، النائب آدم شيف، كبير الديمقراطيين في لجنة المخابرات بمجلس النواب بتسريب معلومات "سرية".

وتولت تلك اللجنة أحد التحقيقات المتعددة في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وكرر ترامب مرارا نفيه لوجود أي تواطؤ منه أو من حملته الانتخابية مع روسيا، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" "آدم يترك جلسات الاستماع المغلقة باللجنة ليسرب معلومات سرية بشكل غير قانوني، يجب إيقافه".