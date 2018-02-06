الصين تجري تجربة جديدة لصواريخ مضادة

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ " جرى اختبارها يوم الاثنين داخل حدود الصين.
وأضافت الوزارة "وصل الاختبار إلى أهدافه المتوقعة، هذا الاختبار دفاعي وليس موجها إلى أي دولة". ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل.
في سياق آخر، وصف نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال الأمريكي، بول سيلف، الحرب المحتملة مع الصين وروسيا، قائلا إن "أي معركة مع الصين، إذا حدثت، سوف تكون معركة بحرية وجوية على الأغلب". ووفقا له فإن القوات البرية والمشاة سيكون لها دور داعم، وفقا لصحيفة "Defense News".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)