الصين تجري تجربة جديدة لصواريخ مضادة

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، نجاح تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ ووصفت الخطوة بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد.

© AFP 2018/ Paul Faith عملاق التكنولوجيا الأمريكي يخطط لإنشاء مركز بيانات في الصين

وتكثف الصين الأبحاث في كل أنواع الصواريخ بداية من التي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية في الفضاء إلى الصواريخ الباليتسية المتطورة المزودة برؤوس نووية وذلك في إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس شي جين بينغ، بحسب رويترز.

وقالت وزارة الدفاع في بيان مقتضب إن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ " جرى اختبارها يوم الاثنين داخل حدود الصين.

وأضافت الوزارة "وصل الاختبار إلى أهدافه المتوقعة، هذا الاختبار دفاعي وليس موجها إلى أي دولة". ولم تقدم الوزارة أي تفاصيل.

في سياق آخر، وصف نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال الأمريكي، بول سيلف، الحرب المحتملة مع الصين وروسيا، قائلا إن "أي معركة مع الصين، إذا حدثت، سوف تكون معركة بحرية وجوية على الأغلب". ووفقا له فإن القوات البرية والمشاة سيكون لها دور داعم، وفقا لصحيفة "Defense News".