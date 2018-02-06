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07:43 06 فبراير/ شباط 2018
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    رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو

    بولندا ترفض استقبال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي

    © AP Photo/ Dan Balilty, Pool
    العالم
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    أعلنت الحكومة البولندية، مساء الاثنين 5 فبراير/شباط، رفضها استقبال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي ورئيس حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت.

    احتجاجات في بولندا
    © REUTERS/ Kacper Pempel
    تزايد الضغوط على بولندا للتراجع عن قانون المحرقة
    رام الله — سبوتنيك. ونقلت قناة I24 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الحكومة البولندية قوله "هذه الزيارة لن تتم".

    ونشر، في وقت سابق من اليوم، أن بينيت سيتوجه هذا الأسبوع إلى بولندا للقاء نائب رئيس الحكومة البولندية، ياروسلاف غوفين، وكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء هو الرسمي الأول بين الطرفين منذ المصادقة على القانون الذي يمنع تنسيب جرائم النازية إلى الشعب البولندي.

    وقال بينيت في بيان وصل وكالة "سبوتنيك" نسخة منه:

    ألغت حكومة بولندا زيارتي، وذلك لأنني ذكرت جرائم شعبها، وهذا يشرفني، هذا القرار من قبل الحكومة البولندية سيكون له الأثر على التعليم بخصوص تاريخ الهولوكوست، حتى لو كان لهم النية تحقيق شيء آخر من وراء ذلك.

    وقال بينيت: "الكثير من البولنديين شاركوا في قتل أكثر من 200 ألف من اليهود أثناء وبعد الهولوكوست، فقط بضعة آلاف منهم كانوا صالحين، خاطروا بأنفسهم لإنقاذ اليهود"، وختم بالقول: "قبلت دعوة للحوار القائم على الحقيقة، وقد اختارت الحكومة البولندية تجنب هذه الحقيقة".

    يذكر أن إسرائيل عبرت عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    المحرقة, رفض استقبال, وزارة التعليم الإسرائيلية, الحكومة البولندية, نفتالي بينيت, بولندا, إسرائيل
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