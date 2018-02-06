مقتل جندي تركي وإصابة 6 آخرين في إدلب

أعلنت القوات التركية مقتل جندي تركي وإصابة 6 آخرين، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، في إدلب السورية.

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أنطاكيا سبوتنيك . واستهدف هجوم بقذائف صاروخية وهاون عناصر الجيش التركي المتمركزين في نقطة المراقبة السادسة في إدلب.

وقال بيان للقوات التركية إن القوات ردت على الهجوم، ولم يتضح بعد هوية المسلحين المهاجمين.

وأضاف البيان أن نقطة المراقبة السادسة تستمر أعمال إنشائها في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمالي سوريا.