ترامب يصف البرلمانيين الديمقراطيين بالخيانة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن البرلمانيين من الحزب الديمقراطي، الذين لم يصفقوا له في أثناء خطاب حال الاتحاد، بالخيانة.

© REUTERS/ JOSHUA ROBERTS أطفال أمريكيون يقلدون الرئيس ترامب

وأشار ترامب إلى سلوك خصومه السياسيين، وذلك خلال كلمة له في ولاية أوهايو، أمس الاثنين 5 فبراير/ شباط، حسب أ ف ب.

وعبر ترامب عما حدث من الديمقراطيين بقوله: "قلت إن معدل البطالة بين السود في أدنى مستوى له ساد صمت مطبق، ولم ترتسم أي ابتسامة".

وأوضح ترامب أن "الأمر بلغ نقطة لم أعد معها أرغب في أن أنظر إلى هذا الجانب لأن فيه بصراحة طاقة سيئة".

وتابع ترامب: "أحدهم وصف الأمر بالخيانة. لم لا؟ أيمكننا تسمية ذلك خيانة؟ لم لا؟"، مشيرا إلى أنه "لم يكن يبدو عليهم أنهم يحبون بلدهم".

وأضاف:"إنه وضع "محزن جدا".

ودعا ترامب حزبه الجمهوري والحزب الديمقراطي إلى العمل معا لتسوية قضايا الهجرة.