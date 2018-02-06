إيفانكا ترامب تترأس الوفد الأمريكي في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية

تعتزم إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي وكبيرة مستشاريه، حضور حفل الختام لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الخارجية الأمريكية: نتبادل المعلومات مع موسكو في مسائل أمن الأولمبياد في كوريا

نقلت شبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إيفانكا

بترؤس الوفد الأمريكي المشارك في الأولمبياد، بالإضافة لمشاركتها في حفل الختام وحضور بعض المسابقات.

يذكر بأن نائب الرئيس الأمريكي مايكل بنس سيترأس وفد الولايات المتحدة كما سيكون حاضرا في حفل الافتتاح.

الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية الشتوية ستجري في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية خلال الفترة من 9 إلى 25 فبراير/ شباط 2018.