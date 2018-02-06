الديمقراطيون يصوتون لنشر وثيقة تنفي اتهامات ترامب لـ"إف بي آي"

صوتت لجنة بمجلس النواب الأمريكي لصالح نشر وثيقة سرية للديموقراطيين تنفي اتهامات الرئيس الأمريكي لـ"إف بي آي" بالتحيز وقت الانتخابات الرئاسية.

© AP Photo/ Evan Vucci ترامب يرفع السرية عن مذكرة تتهم الـ"إف بي إي" بالانحياز

وقال رئيس الأقلية الديموقراطية في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف إن التصويت في اللجنة كان بالإجماع لصالح نشر الوثيقة، حسب أ ف ب

ورفع الجمهوريون، الأيام الماضية، السرية عن وثيقة تزعم أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام بالتنصت على أعضاء حملة ترامب الانتخابية عام 2016.

وأشار شيف إلى أن الجمهوريين وجدوا أنفسهم في وضع لا يحتمل بـ"نشرهم مذكرة مضللة ورفض نشر رد الديمقراطيين".

ويقول الجمهوريون إن "إف بي آي" لم يطلع القضاء على أن فريق كلينتون كان وراء إعداد الملف.

ويخاف الديمقراطيون من إقالة مسؤولين بـ"إف بي آي" ووزارة العدل على خلفية نشر الجمهوريين لوثيقة التنصت، ما يؤدي لوقف التحقيق بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.