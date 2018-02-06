أفغانستان: عزل ومحاكمة 7 ضباط وموظفين إثر هجوم "داعش" الأخير

قرر الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/شباط، عزل ضابطين كبيرين وعزل خمسة من الموظفين وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

© REUTERS/ Omar Sobhani "داعش" يعلن المسؤولية عن هجوم في أفغانستان

كابول — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الرئاسة شاه حسين مرتضوي، على صفحته عبر "فيسبوك"، إن "الرئيس الأفغاني قرر عزل ضابطين برتبة جنرال و5 موظفين رفيعي المستوى وأحالهم إلى القضاء على خلفية هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على وحدة نظامية بجوار الأكاديمية العسكرية نهاية الشهر الماضي، وأودى بحياة 11 شخصا".

وكان الرئيس الأفغاني وقع، الأحد الماضي، مرسوما بإحالة 164 جنرالا من الجيش إلى التقاعد، موضحاً أن هذا المرسوم يأتي في إطار إجراء إصلاحات، وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة.

وتعاني أفغانستان اضطرابا سياسيا وأمنيا بسبب انتشار تنظيمات إرهابية مثل تنظيم "داعش" و"طالبان" الإرهابيين، وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.