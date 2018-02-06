روحاني لبوتين: نرفض وجود أي قوة أجنبية على أراضي سوريا دون موافقة حكومتها وشعبها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني للرئيس الروسي بوتين إن التزام إيران بالاتفاق النووي مرتبط بالتزام الطرف الآخر.

وأضاف روحاني خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين إيران وأوراسيا سيكون له تأثير كبير على المنطقة.

وأشار الرئيس الإيراني إلى رفض دولته لوجود أي قوة أجنبية على أراضي سوريا دون موافقة شعبها وحكومتها، حسب إرنا.

وبحث الرئيسان بوتين وروحاني،اليوم، نتائج مؤتمر سوتشي.

وأكدا على فعالية التعاون بين روسيا وإيران وتركيا في إطار أستانا.

كما ناقش الرئيسان الوضع في اليمن، والقضية الفلسطينية.