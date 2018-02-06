ماكرون يزور الجزيرة الأكثر فقرا في فرنسا

يزور، اليوم الثلاثاء 6 فبراير/ شباط، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جزيرة كورسيكا.

وتعتبر جزيرة كورسيكا الأفقر في المناطق الفرنسية، حسب أ ف ب.

ويواجه ماكرون ضغوطا من القوميين بعد مظاهرة ضمت آلاف المؤيدين لهم السبت الماضي، وطالبت بالحكم الذاتي في الجزيرة للنهوض باقتصادها.

وتمثل السياحة في جزيرة كورسيكا أكثر القطاعات ربحا فيها، وتبلغ عائداتها ربع ناتج الجزيرة المحلي.

ويطمح الأثرياء في كورسيكا إلى الاستفادة بشكل أكبر من السياحة إذا كان هناك وضع قانوني جديد فيه.

واتخذت السلطات المحلية تدابير في الجزيرة، منها عدم السماح بشراء عقارات من أي نوع قبل أن تمر 5 سنوات على إقامة من هم ليسوا من الجزيرة.

وكان القرار الحكومي لإيقاف ارتفاع أسعار العقارات.