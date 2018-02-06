الرئيس الإيراني: لا نعلم ماذا يريد ترامب أن يفعل بالاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه من المهم الإنصات إلى الشباب ومشاركتهم في قضايا المجتمع.

طهران — سبوتنيك . أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده مستمرة في الاتفاق النووي، ورفض روحاني إدخال أية تعديلات على الاتفاق.

وقال الرئيس إنه سعيد لأن ترامب لم يستطع تمزيق الاتفاق النووي، "لا أعلم ماذا يريد أن يفعل ترامب بموضوع الاتفاق النووي".

وأشار روحاني إلى أن تعديل الاتفاق النووي مرفوض، مضيفا أنه اتفاق دولي صادق عليه مجلس الأمن، ولا علاقة له بالأحزاب في أمريكا.

وأشار الرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره السنوي إلى أن الشباب يشكلون 70 % من المجتمع الإيراني.

وأضاف: "لا بد من الاستماع وتقبلهم".

وتحدث روحاني عن المظاهرات الأخيرة في إيران، وقال إن "الناس لم يعترضوا فقط على الأوضاع الاقتصادية بل لديهم كلام حول السياسة والعلاقات الخارجية".

مضيفا أنه لحسن الحظ أن المسؤولين في إيران يقبلون الاعتراض.