ماتيس يطلب موافقة الكونغرس زيادة موازنة الجيش إلى 700 مليار دولار لعام 2018

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إنه لا يمكن لأي استراتيجية البقاء على قيد الحياة دون وجود تمويل مستقر، مشيرا إلى أن "مزايا" عسكرية أمريكية تتقلص بسبب استمرار القرارات.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: روسيا تحاول تقويض تماسك "الناتو"

القاهرة — سبوتنيك . طالب وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الكونغرس بالموافقة على زيادة موازنة الجيش الأمريكي لتصل إلى 700 مليار دولار أمريكي لعام 2018.

وقال ماتيس في جلسة استماع في الكونغرس حول استراتيجية الدفاع الوطني والموقف النووي، اليوم الثلاثاء، إن "قواتنا المسلحة لا يمكن أن تكون مستقرة دون تمويل مستقر ومزايا عسكرية متزايدة"، متابعا "نحن بحاجة أن يزيد الكونغرس ميزانية الجيش الأمريكي لتصل حتى 700 مليار دولار لهذا العام، و716 مليارا للعام المقبل".

وأضاف ماتيس

"قانون ضبط الميزانية سوف يحيدنا عن عملنا، وكل نقص في ميزانيتنا يؤثر على عملياتنا في أفغانستان وسوريا والعراق".

وأكد الوزير الأمريكي أن واشنطن ستبقى ملتزمة بدورها في تقليل الأسلحة النووية، وتنفيذ اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، وتقليل الترسانة النووية المخزنة.

وحول استراتيجية الدفاع الوطني والموقف النووي قال: "الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بدورها في تقليل عدد الأسلحة النووية، وتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة النووية، وتقليل الترسانة النووية المخزنة".

وأضاف ماتيس "استفزازات كوريا الشمالية أصبحت تهدد السلم النووي العالمي، كذلك الطموح الإيراني النووي يبقى تهديدا واقعا".