نتنياهو على حدود سوريا: نسعى للسلام ومستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح ألا يختبرونا

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لهضبة الجولان على الحدود السورية على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات، محذرا من اختباره.

© AFP 2018/ Jalaa Marey الجيش السوري يسيطر أمام أعين إسرائيل على المرتفعات الرئيسية في الجولان

القاهرة — سبوتنيك . وذكرت صفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي الرسمية على "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء "قام نتنياهو والوزراء أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بجولة ميدانية في هضبة الجولان حيث زاروا جبل أفيتال، واستمعوا إلى إيجازات قدمها لهم كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية وقائد تشكيلة هباشان"

وقال نتنياهو "أخذت انطباعا كبيرا عن العمل العظيم الذي يقوم به الجيش هنا من أجل حماية حدودنا والدفاع عن دولتنا"، متابعا "نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا".