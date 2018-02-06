7 تحديات تواجه العالم في 2018 (صور)

أورد موقع "ريليف ويب" الأمريكي، 7 قضايا، قال إنها تشكل أجندة العالم في عام 2018، مشيرا إلى أن ملايين البشر يواجهون الجوع والمرض بسبب الفرار من مناطق الحروب، خاصة في الصومال وجنوب السودان واليمن.
1- أزمة الحروب
#new Africa Conflict Monitor: Arab Spring report card five years on: regional analysis – … https://t.co/sDU5vHd8pP pic.twitter.com/QR4NV2bF1p— gcilsandbox (@gcilsandbox) June 5, 2016
يحتاج العالم إلى بذل جهود دولية لمخاطبة أطراف الصراعات، وسيكون ذلك الخطاب مهما بالنسبة لتشكيل أجندة السياسيين الذين يمكنهم أن يتخذوا خطوات ناجحة في مساعدة النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.
2- إعادة البناء
What 7 issues will shape 2018’s humanitarian agenda? @PMaurerICRC writes:— ICRC NYC (@ICRC_NYC) January 23, 2018
1 Intl community’s report card on conflict
2 Rebuilding urban battlefields
3 Transforming humanitarian funding
4 IHL
5 Forgotten people
6 Cyberattacks & new weapons
7 Tech 4 goodhttps://t.co/t5XEIddMc2
أدت الحروب إلى معاناة حوالي 50 مليون نسمة بسبب اندلاع الحروب في مدنهم، ويعد إعادة بناء تلك المدن من أكبر التحديات التي تواجه العالم، حتى في المناطق التي مازالت تشهد حروبا مشتعلة ويحتاج سكانها إلى الخدمات الأساسية مثل مياء الشرب.
3- تمويل المساعدات الإنسانية
Transforming funding of aid in conflict-affected countries: World 1st #Humanitarian Impact Bond explained @devpolicy https://t.co/TKdPlujCuM— ICRC Australia (@ICRC_au) October 17, 2017
يجب على العالم أن يسير على مسارين أحدهما توفير الاحتياجات الأساسية، التي تحول دون وقوع كارثة إنسانية في بعض المناطق، إضافة إلى تحديد أفق المساعدات التي يحتاجها العالم حتى عام 2030.
4- القانون الإنساني
Unmanned Military Weapons: International Humanitarian Law without Human Terrain — https://t.co/bJAvY3AvSo— Autonomous Weapons (@weaponautonomy) February 5, 2018
تشهد كل الحروب خروقات للقانون الإنساني، ويجب على العالم أن يسعى عام 2018 إلى تحركات سياسية لمنح هذا القانون قوة تمكن المجتمع الدولي من إقراره ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكه.
5- النازحون
People will look back at this period in history and call it a dark age; war, famine and poverty to name a few show how bad this current period is. We are consumed by material effects and have forgotten our roots as humans. pic.twitter.com/EHBNgnh6eG— Free Thinker (@0p3nYourMind) February 2, 2018
أجبرت الحروب أكثر من 65 مليون شخص على النزوح من منازلهم، بينهم ملايين المنسيين الذين لا يستطيع المجتمع الدولي الوصل إليهم، وهو ما يفرض على العالم الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية إليهم.
6- الهجمات الإلكترونية
In 2018, @ICRC watching #techforgood & cyber attacks as new weapons of war — alongside #IHL, rebuilding war-shattered #cities and other cutting-edge #humanitarian topics https://t.co/VSuiVZBYA7— Megan Rowling (@meganrowling) January 24, 2018
أدى التطور التكنولوجي إلى ابتكار أساليب تكنولوجية غير مسبوقة في الحروب، يمكن لبعضها أن يكون له تبعات كارثية على الدول المستهدفة، وتعد مواجهة تلك الهجمات الإلكترونية وحماية المدنيين منها، واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم في 2018 حتى لا يتم استخدامها في إلحاق الضرر بالمدنيين.
7- الاستخدام الخيري للتكنولوجيا
"There are no silver bullets that make #data useful for good purposes but immune to #privacy violations," said @GeorgetownLaw professor and privacy expert @paulohm, a member of the #Congressional Commission on Evidence-Based #Policymaking. https://t.co/NFhXsPf7r4 pic.twitter.com/CdabJK8xPe— Digital Directions (@EdWeekEdTech) February 6, 2018
تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع شركة "مايكروسوفت" على استخدام التكنولوجيا الحديثة في المساعدة على "لم شمل" الأسر التي فرقتها الحروب، بالتعاون مع الدول والحكومات المعنية بتلك الأزمات.
What 7 issues will shape 2018’s humanitarian agenda? @PMaurerICRC writes:— ICRC NYC (@ICRC_NYC) January 23, 2018
1 Intl community’s report card on conflict
2 Rebuilding urban battlefields
3 Transforming humanitarian funding
4 IHL
5 Forgotten people
6 Cyberattacks & new weapons
7 Tech 4 goodhttps://t.co/t5XEIddMc2
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