7 تحديات تواجه العالم في 2018 (صور)

يواجه البشر سبع قضايا تشكل أولويات العالم في عام 2018، بينها مواجهة الأمراض التي تهدد ملايين البشر وإعادة إعمار المدن، التي دمرتها الحروب.

أورد موقع "ريليف ويب" الأمريكي، 7 قضايا، قال إنها تشكل أجندة العالم في عام 2018، مشيرا إلى أن ملايين البشر يواجهون الجوع والمرض بسبب الفرار من مناطق الحروب، خاصة في الصومال وجنوب السودان واليمن.

1- أزمة الحروب

#new Africa Conflict Monitor: Arab Spring report card five years on: regional analysis – … https://t.co/sDU5vHd8pP pic.twitter.com/QR4NV2bF1p — gcilsandbox (@gcilsandbox) June 5, 2016

يحتاج العالم إلى بذل جهود دولية لمخاطبة أطراف الصراعات، وسيكون ذلك الخطاب مهما بالنسبة لتشكيل أجندة السياسيين الذين يمكنهم أن يتخذوا خطوات ناجحة في مساعدة النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية إليهم.

2- إعادة البناء

What 7 issues will shape 2018’s humanitarian agenda? @PMaurerICRC writes:

1 Intl community’s report card on conflict

2 Rebuilding urban battlefields

3 Transforming humanitarian funding

4 IHL

5 Forgotten people

6 Cyberattacks & new weapons

7 Tech 4 goodhttps://t.co/t5XEIddMc2 — ICRC NYC (@ICRC_NYC) January 23, 2018

أدت الحروب إلى معاناة حوالي 50 مليون نسمة بسبب اندلاع الحروب في مدنهم، ويعد إعادة بناء تلك المدن من أكبر التحديات التي تواجه العالم، حتى في المناطق التي مازالت تشهد حروبا مشتعلة ويحتاج سكانها إلى الخدمات الأساسية مثل مياء الشرب.

3- تمويل المساعدات الإنسانية

Transforming funding of aid in conflict-affected countries: World 1st #Humanitarian Impact Bond explained @devpolicy https://t.co/TKdPlujCuM — ICRC Australia (@ICRC_au) October 17, 2017

يجب على العالم أن يسير على مسارين أحدهما توفير الاحتياجات الأساسية، التي تحول دون وقوع كارثة إنسانية في بعض المناطق، إضافة إلى تحديد أفق المساعدات التي يحتاجها العالم حتى عام 2030.

4- القانون الإنساني

Unmanned Military Weapons: International Humanitarian Law without Human Terrain — https://t.co/bJAvY3AvSo — Autonomous Weapons (@weaponautonomy) February 5, 2018

تشهد كل الحروب خروقات للقانون الإنساني، ويجب على العالم أن يسعى عام 2018 إلى تحركات سياسية لمنح هذا القانون قوة تمكن المجتمع الدولي من إقراره ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكه.

5- النازحون

People will look back at this period in history and call it a dark age; war, famine and poverty to name a few show how bad this current period is. We are consumed by material effects and have forgotten our roots as humans. pic.twitter.com/EHBNgnh6eG — Free Thinker (@0p3nYourMind) February 2, 2018

أجبرت الحروب أكثر من 65 مليون شخص على النزوح من منازلهم، بينهم ملايين المنسيين الذين لا يستطيع المجتمع الدولي الوصل إليهم، وهو ما يفرض على العالم الالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية إليهم.

6- الهجمات الإلكترونية

أدى التطور التكنولوجي إلى ابتكار أساليب تكنولوجية غير مسبوقة في الحروب، يمكن لبعضها أن يكون له تبعات كارثية على الدول المستهدفة، وتعد مواجهة تلك الهجمات الإلكترونية وحماية المدنيين منها، واحدة من أهم التحديات التي تواجه العالم في 2018 حتى لا يتم استخدامها في إلحاق الضرر بالمدنيين.

7- الاستخدام الخيري للتكنولوجيا

"There are no silver bullets that make #data useful for good purposes but immune to #privacy violations," said @GeorgetownLaw professor and privacy expert @paulohm, a member of the #Congressional Commission on Evidence-Based #Policymaking. https://t.co/NFhXsPf7r4 pic.twitter.com/CdabJK8xPe — Digital Directions (@EdWeekEdTech) February 6, 2018

تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع شركة "مايكروسوفت" على استخدام التكنولوجيا الحديثة في المساعدة على "لم شمل" الأسر التي فرقتها الحروب، بالتعاون مع الدول والحكومات المعنية بتلك الأزمات.