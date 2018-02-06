مدارس طهران مغلقة لليوم الثالث على التوالي

أكدت محافظة طهران، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق مدارس العاصمة الإيرانية لليوم الثالث على التوالي بسب ارتفاع مستوى التلوث في الهواء ووصوله إلى حد 180 درجة.

طهران — سبوتنيك. وبث التلفزيون الرسمي مشاهد من مرتفعات مدينة طهران تظهر غيوما سوداء تغطي المدينة، فيما نشرت وزارة الصحة نقاط طبية في مختلف أنحاء العاصمة، لتقديم الإسعافات الأولية للمواطنين المتأثرين بتلوث الهواء.

وحذرت السلطات المواطنين من الخروج من منازلهم "إلا للضرورة الملحة"، إذ وصل معدل التلوث في بعض مناطق طهران إلى 217 درجة.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت، في بيان يوم الأحد الماضي، أن نحو عشرين ألف مواطن توفوا العام الماضي بسبب التلوث.

يذكر أن التلوث وبحال وصوله إلى 200 درجة يمنع الخروج إلى الشوارع والمناطق المفتوحة، وفي حال وصوله إلى 300 يتم إخلاء المدينة بشكل كامل.

وتعاني العاصمة الإيرانية طهران ومدن عدة من تلوث الجو، وتسعى الجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة.

يذكر أن العام الماضي عانت طهران وحدها من التلوث في 250 يوم تقريبا من أصل 365 يوم.