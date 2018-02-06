وزير خارجية بريطانيا: سنواصل دعم العراق لمنع عودة "داعش"

قال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، إن بريطانيا ستواصل دعم العراق لمنع ظهور "داعش" من جديد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين جونسون ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء.

وأكد جونسون استمرار دعم لندن للعراق لمنع عودة التنظيم الإرهابي، وكتب على "تويتر": "أجريت اتصالا جيدا مع العبادي اليوم، ونؤكد مواصلة دعم بريطانيا للعراق لمنع عودة ظهور داعش".

ولفت جونسون إلى أنه ناقش مع العبادي الاستقرار والانتخابات.

وتشارك بريطانيا في التحالف الدولي منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

Good call with PM Abadi of Iraq today. UK continues to support Iraq in preventing Daesh’s re-emergence. Also discussed elections and laying the foundations for peace — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 6, 2018

وصرح العبادي، في وقت سابق، أن العراق لا يزال في حاجة إلى الدعم الجوي الذي تقدمه قوات التحالف الدولي، لكنه لفت إلى وجود خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي في العراق بشكل تدريجي خلال المرحلة المقبلة.