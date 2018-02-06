نتنياهو من الجولان: لا تختبروا قوة إسرائيل (فيديو)

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطعي فيديو على "تويتر" أحدهما يوضح لحظة وصوله إلى الجولان وعلق عليه بعبارة "نسعى إلى السلام لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات، وأنصح بألا يختبروا قوتنا".
وقال نتنياهو، في الفيديو الثاني: "أنهيت جولة ميدانية إلى المنطقة العسكرية الشمالية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر"، مضيفا: "جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم بدور عظيم لحماية حدود إسرائيل".
فيديو: الجولة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء أعضاء الكابينت اليوم في الجولان.— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 6, 2018
وقال رئيس الوزرء نتنياهو: نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا. pic.twitter.com/ElKu5dzioO
وتابع: "نسعى إلى السلام، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".
تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو في ختام الجولة التي قام بها في الجولان برفقة وزراء المجلس الوزاري المصغر:
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 6, 2018
آخذ انطباعا كبيرا عن العمل العظيم الذي يقوم به جيش الدفاع هنا من أجل حماية حدودنا والدفاع عن دولتنا. نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بأن لا يختبرونا. pic.twitter.com/tJeZTDm8GU
ووصل نتنياهو مع أعضاء الحكومة الأمنية المصغرة وقادة الجيش الإسرائيلي إلى نقطة مراقبة على قمة تل على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من خط وقف إطلاق النار المعلن في عام 1974.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن قائد الجيش والقائد العسكري للمنطقة الشمالية أطلعا نتنياهو وأعضاء الحكومة على الموقف الأمني في المنطقة.
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