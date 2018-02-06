نتنياهو من الجولان: لا تختبروا قوة إسرائيل (فيديو)

زار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرتفعات الجولان المحتلة، وطالب خلالها بعدم اختبار قوة إسرائيل.

© Sputnik. Sergey Guneev نتنياهو: لا نسعى لخوض حرب لكننا سنفعل المطلوب لحماية أنفسنا

رافق نتنياهو في الزيارة التي قام بها، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الوزاري المصغر.

ونشر رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطعي فيديو على "تويتر" أحدهما يوضح لحظة وصوله إلى الجولان وعلق عليه بعبارة "نسعى إلى السلام لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات، وأنصح بألا يختبروا قوتنا".

وقال نتنياهو، في الفيديو الثاني: "أنهيت جولة ميدانية إلى المنطقة العسكرية الشمالية مع أعضاء المجلس الوزاري المصغر"، مضيفا: "جيش الدفاع الإسرائيلي يقوم بدور عظيم لحماية حدود إسرائيل".

فيديو: الجولة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء أعضاء الكابينت اليوم في الجولان.



وقال رئيس الوزرء نتنياهو: نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بألا يختبرونا. pic.twitter.com/ElKu5dzioO — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 6, 2018

وتابع: "نسعى إلى السلام، لكننا مستعدون لجميع السيناريوهات".

تصريحات رئيس الوزراء نتنياهو في ختام الجولة التي قام بها في الجولان برفقة وزراء المجلس الوزاري المصغر:



آخذ انطباعا كبيرا عن العمل العظيم الذي يقوم به جيش الدفاع هنا من أجل حماية حدودنا والدفاع عن دولتنا. نسعى إلى السلام ولكننا مستعدون لجميع السيناريوهات وأنصح بأن لا يختبرونا. pic.twitter.com/tJeZTDm8GU — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 6, 2018