قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لا تخطط للقاء مع ممثلي كوريا الشمالية خلال أو بعد الأولمبياد.

واشنطن — سبوتنيك . أعلنت ممثلة الخارجية الأمريكية، هيذير ناويرت، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تخطط للقاء مع المسؤولين من كوريا الشمالية خلال أو بعد الأولمبياد في بيونغ تشانغ.

وقالت ناويرت للصحفيين: "ليس لدينا خطط لقاء مع المسؤولين الكوريين الشماليين خلال الأولمبياد أو بعده".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، أمس الاثنين، إنه لا يستبعد إجراء نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لقاءات مع ممثلين عن كوريا الشمالية خلال زيارته لكوريا الجنوبية.

وأعلن تيلرسون خلال زيارته للبيرو:" هناك احتمالات لإجراء اتصالات مع ممثلي كوريا الشمالية".

وتعلق سيؤول أملها على إجراء محادثات خلال فترة الأولمبياد الشتوية هناك بين الكوريتين وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية، بحسب ما ذكرته "رويترز".