بالصور والفيديو... رئيس الفلبين يكافح تهريب السيارات بطريقة استثنائية

وتم تحطيم السيارات بواسطة جرارات في ثلاثة موانئ فلبينية اليوم الثلاثاء، وبلغ عددها 29 سيارة من طراز بي ام دبليو وجاغوار ومرسيدس بنز وكورفيت، حيث تجاوز ثمن السيارات التي تم تحطيمها 1.2 مليون دولار.
ومن المعتاد أن يتم التعامل مع البضائع المهربة، ببيعها في مزادات علنية وتورد إيرادتها لخزينة الدولة
ونجح مكتب جمارك مانيلا خلال الفترة الماضية في مصادرة مجموعة من السيارات الفاخرة المهربة من أستراليا والإمارات والصين.
LOOK: Smuggled luxury cars worth P61 million destroyed at the Port of Manila @ABSCBNNews pic.twitter.com/xYLSvMfXdb— Dharel Placido (@dgplacido) February 6, 2018
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