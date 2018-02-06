بالصور والفيديو... رئيس الفلبين يكافح تهريب السيارات بطريقة استثنائية

أشرف الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، بشكل شخصي على عملية تحطيم العشرات من السيارات الفارهة المهربة، في خطوة فسرها بمكافحة عمليات التهريب.

© AP Photo/ Dan Amaranto الفلبين تحذر مواطنيها من أن يبتلعهم بركان

ووفقا للتقارير الفلبينية، يهدف دوتيرتي من تلك الخطوة، ببعث رسالة لمهربي السيارات مفادها أنه سيتم التصرف معهم بهذا الأسلوب إذا واصلوا التهريب.

وتم تحطيم السيارات بواسطة جرارات في ثلاثة موانئ فلبينية اليوم الثلاثاء، وبلغ عددها 29 سيارة من طراز بي ام دبليو وجاغوار ومرسيدس بنز وكورفيت، حيث تجاوز ثمن السيارات التي تم تحطيمها 1.2 مليون دولار.

ومن المعتاد أن يتم التعامل مع البضائع المهربة، ببيعها في مزادات علنية وتورد إيرادتها لخزينة الدولة

ونجح مكتب جمارك مانيلا خلال الفترة الماضية في مصادرة مجموعة من السيارات الفاخرة المهربة من أستراليا والإمارات والصين.