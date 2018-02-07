الحرب في أفغانستان تكلف الأمريكيين 45 مليار دولار سنويا

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان تكلف دافعي الضرائب الأمريكيين سنويا 45 مليار دولار.

ووفقا لـ"الأناضول"، قال راندال شرايفر كبير مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية في الشأن الآسيوي، إن "ذلك المبلغ يتضمن 5 مليارات دولار للقوات الأفغانية، و13 مليار دولار للقوات الأمريكية داخل أفغانستان".

وأضاف، أن "جزءا كبيرا من المبلغ المتبقي يذهب لتكاليف الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى المساعدات التنموية في أفغانستان".

وكان أعضاء بمجلس الشيوخ، من المتشككين في إمكانية فوز الولايات المتحدة في تلك الحرب، قد استجوبوا مسؤولين بالإدارة الأمريكية، الثلاثاء، بشأن تلك الحرب التي تعتبر الأطول في تاريخ واشنطن.

وبحسب "الأناضول"، فإن تلك التكلفة السنوية للحرب في أفغانسان خلال الفترة من 2010 حتى 2012 عندما كان هناك 100 ألف جندي أمريكي في البلاد قد تجاوزت 100 مليار دولار.