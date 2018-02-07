في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين، إن "الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على أمن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال يمكن خلاله لجميع الأمريكيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم شكرهم لـ الجيش الأمريكي".
وأكد البيت الأبيض أن وزارة الدفاع "بصدد تحديد التفاصيل" اللازمة لتنظيم هذه الفعالية غير المعهودة في الولايات المتحدة.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فأن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل التخطيط للعرض العسكري منذ عدة أسابيع.
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