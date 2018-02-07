روسيا تطالب بتحسين أوضاع مبرمج روسي معتقل في أمريكا

أعلنت القنصلية العامة الروسية في نيويورك، أن دبلوماسيين روس زاروا المواطن الروسي بيتر ليفاشوف، الذي جرى تسليمه للولايات المتحدة وطالبوا سلطات السجن بتحسين ظروف اعتقاله.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان نشر في مدونة القنصلية العامة على "تويتر": "في الاجتماع مع قيادة سجن بريدغبورت (ولاية كونيتيكت) لفتنا الانتباه إلى الحاجة الملحة لتحسين ظروف اعتقاله واحترام حقوقه المشروعة، ونحن على اتصال مع الأجهزة الأمنية و وزارة الخارجية".

وتحدث الدبلوماسيون عن الظروف السيئة في زنزانة المواطن الروسي.

© AFP 2018/ THOMAS SAMSON القبض على مبرمج روسي في إسبانيا بسبب "ترامب"

وأضاف البيان: "اشتكى ليفاشوف من ظروف اعتقاله في السجن: غياب الضوء والساعة في الزنزانة ووسائل النظافة الشخصية الأساسية. في الزنزانة لا توجد وسادة، وتبلغ سماكة الفراش 1 سم، إلى جانب مستويات الضوضاء العالية، التي لا تسمح بتوفير الظروف للراحة".

وتابع البيان: "ليس بإمكانه المشي في الشارع و داخل جدران السجن، بعد زيارة الطبيب له تم وصف دواء لتخفيف أعراض نزلات البرد، والذي لم يعط له".

وكانت إسبانيا، قد سلمت، يوم الجمعة الماضي، إلى الجانب الأمريكي، بيتر ليفاشوف، المشتبه به بارتكابه جرائم إلكترونية استهدفت أمريكا.

هذا واعتقلت الشرطة الإسبانية ليفاشوف في نيسان/أبريل الماضي، في برشلونة حيث استقر هناك مع عائلته، وذلك بناء على طلب من الولايات المتحدة، حيث كان يشتبه به بقيامه بالقرصنة. وفى 3 تشرين الأول/أكتوبر وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية، على تسليم ليفاشوف، إلى الولايات المتحدة، حيث جاء في القرار أنه "متهم بارتكاب عدد من الجرائم — الاحتيال وإلحاق أضرار معلوماتية، وسرقة معلومات شخصية". واستأنف المحامون هذا القرار، لكن المحكمة أكدت القرار السابق.

ويعتقد الجانب الأمريكي، أن ليفاشوف، يملك شبكة حواسب ألية معروفة يطلق عليها "كيليهوس"، والتي "تحكمت بمئات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر" عبر التأثير ببرنامج سوفت وير ضار على أجهزة الحاسوب ونشر الفيروسات والابتزاز.

من جانبها أعلنت السفارة الروسية في إسبانيا، أن قرار مدريد بتسليم المبرمج الروسي، بيتر ليفاشوف، مخيب للآمال، موضحة أن طلب روسيا له الأولوية.