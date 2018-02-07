مجلس النواب الأمريكي يقر مسودة إنفاق لتفادي إغلاق الحكومة

أقر مجلس النواب الأمريكي تشريعاً لتفادي إغلاق مؤسسات الحكومة نهاية هذا الأسبوع، وذلك بتمديد تمويل معظم البرامج الاتحادية حتى 23 آذار/مارس.

© REUTERS/ JONATHAN ERNST شلل المؤسسات وتسريح موظفين.. كل ما تريد معرفته عن إغلاق الحكومة الأمريكية

وبواقع 245 أمام 182 صوت مجلس النواب، مساء الثلاثاء، بالموافقة على المسودة، التي تتضمن أيضاً زيادة التمويل العسكري حتى انتهاء السنة المالية الحالية في 30 أيلول/سبتمبر.

ووفقا لـ"رويترز"، لا يزال يتعين على مجلس الشيوخ بحث التشريع قبل انقضاء مهلة الخميس.

وفي وقت سابق للتصويت، قال البيت الأبيض إنه يؤيد مشروع قانون يسانده الجمهوريون في مجلس النواب لتمويل معظم برامج الحكومة الاتحادية حتى 23 آذار/مارس، ويقدم إنفاقاً دفاعياً للفترة الباقية من السنة المالية.