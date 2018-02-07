شاهد... ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تايوان إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 225

ارتفع عدد القتلى بسبب الزلزال في تايوان إلى 4 أشخاص، والمصابين إلى 225 شخصا، بينما يتعذر التواصل مع 145 شخصا آخرين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تايوان المركزية في إشارة إلى رجال الإنقاذ .

بكين — سبوتنيك. وكان قد أفيد، في وقت سابق، بأن عدد القتلى 3 والجرحى 219 شخصا.

هذا وذكر موقع رصد الزلازل الأمريكي، أن زلزالا بقوه 6.5 ضرب شرقي تايوان مساء يوم أمس الثلاثاء، بامتداد 21 كيلومترا.

Photos of latest #Taiwan earthquake shared on Line group chat. Stay safe, everyone!! https://t.co/UmXgXH1YBj pic.twitter.com/4CupAQ49sE — Sonia Su 苏妮娅 (@SoniaSu_) February 6, 2018

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن "الزلزال أسفر عن انهيار فندق في مقاطعة هوالين".

كما نشر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر مبان مائلة، وطرقا متصدعة إثر الزلزال.

Surprising dashcam footage reveals this car's rocky near miss on a mountain.



An earthquake in Taiwan caused boulders to crash down the mountainside, meaning this driver was lucky to narrowly escape being struck. pic.twitter.com/Su9zCux5gc 5_Newsvia — Kunni GH (@minnin5000) February 6, 2018

ونقلت "رويترز" عن الرئاسة في تايوان أن "الرئيسة تساي إينج وين طلبت من مجلس الوزراء والوزارات المعنية توفير "آلية لمواجهة الكارثة" فورا وأن تعمل جهود الإغاثة بأسرع وتيرة".

ووفقا لمعطيات محدثة تعرضت للدمار في مدينة هوالين، ث3 فنادق ومطعم ومبنيين سكنيين ومستشفى عسكري. كما أصيب جسران بأضرار كبيرة، وتم إغلاقهما اليوم الأربعاء. كما تم حظر العديد من الطرق، بما في ذلك الطرق السريعة.