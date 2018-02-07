ترامب: إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" يؤكد براعة الأمريكيين

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "سبيس إكس" على إطلاق صاروخ الفضاء "فالكون هيفي"، معتبرا أنها تؤكد براعة الأمريكيين.

ونجحت شركة "سبيس إكس" الأمريكية في إطلاق الصاروخ فالكون هيفي ، الذي يعد أقوى صاروخ فضاء في العالم، أمس الثلاثاء 6 فبراير / شباط.

ويعد إطلاق الصاروخ أول اختبار تقوم به الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وتم إطلاق الصاروخ من موقع لإطلاق الصواريخ بولاية فلوريدا الأمريكية، الذي بدأت منه البعثات الفضائية إلى القمر.

Congratulations @ElonMusk and @SpaceX on the successful #FalconHeavy launch. This achievement, along with @NASA’s commercial and international partners, continues to show American ingenuity at its best! pic.twitter.com/eZfLSpyJPK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 7, 2018

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأربعاء 7 فبراير: "أهنئ إيلون ماسك وشركة سبيس إكس، على نجاح تجربة إطلاق صاروخ فالكون هيفي".

وأضاف: "هذا الإنجاز مع ما تقوم به ناسا يظهر براعة الأمريكيين في أزهى صورها".

وحمل الصاروخ سيارة تسلا رودستار إلى الفضاء كحمولة تجريبية، عندما تم إطلاقه في مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال.

ونصب مئات الأشخاص الخيام على بعد ثمانية كيلومترات من مركز الفضاء لمشاهدة انطلاق الصاروخ، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الصاروخ مصمم لوضع حمولة يصل وزنها إلى 70 طنا في مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار لكل عملية إطلاق، وتعادل حمولته ضعفي قدرة صاروخ دلتا 4 هيفي، الذي يعد أكبر صواريخ أسطول الفضاء الأمريكي.