شقيقة زعيم كوريا الشمالية تزور الجنوبية

وأضافت الوزارة أن بيونغ يانغ أبلغت سيئول بأن كيم يو جونغ سترافق كيم يونغ نام رئيس مجلس الشعب الأعلى إلى جانب اثنين من المسؤولين البارزين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
يذكر أن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده للألعاب الأولمبية الشتوية.
وكان مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية، قال إن بلاده ستمضي قدما في مشاريع أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع كوريا الشمالية رغم إلغاء بيونغ يانغ حفلا ثقافيا مشتركا كان من المقرر أن يحل موعده بعد أقل من أسبوع.
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