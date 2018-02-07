شقيقة زعيم كوريا الشمالية تزور الجنوبية

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن كيم يو جونغ شقيقة كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية ستزور الجنوب لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية يوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن بيونغ يانغ أبلغت سيئول بأن كيم يو جونغ سترافق كيم يونغ نام رئيس مجلس الشعب الأعلى إلى جانب اثنين من المسؤولين البارزين، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ The South Korean Unification Ministry رئيس كوريا الجنوبية يلتقي الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية

يذكر أن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أن كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده للألعاب الأولمبية الشتوية.

وكان مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية، قال إن بلاده ستمضي قدما في مشاريع أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع كوريا الشمالية رغم إلغاء بيونغ يانغ حفلا ثقافيا مشتركا كان من المقرر أن يحل موعده بعد أقل من أسبوع.